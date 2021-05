Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Polizei fahndet mit Foto nach mutmaßlichem Anhängerdieb

Duisburg (ots)

Die Kriminalpolizei Duisburg fahndet mit einem Foto nach einem Mann, der bereits am 13. Oktober 2020 gegen 15:30 Uhr einen Anhänger auf einem Parkplatz eines Baumarktes an der Straße "Am alten Schacht" gestohlen haben soll. An sein Auto waren gestohlene Kennzeichen montiert. Eine Videokamera zeichnete den mutmaßlichen Dieb auf. Er trug schwarze Arbeitskleidung, einen orangefarbenen Mund- und Nasenschutz und eine schwarze Kappe. Hinweise für das Kriminalkommissariat 35 nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Hier geht es zum Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duisburg-diebstahl-von-kraftwagen

