Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Duisburg (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Montagnachmittag (3. Mai, 15:45 Uhr) auf der Eisenbahnstraße mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt und gestürzt. Der 34-jährige Kradfahrer war in Richtung Verteiler Nordhafen unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet und mit dem Citröen kollidierte. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Mann am Steuer des Autos, ein 37-jähriger Duisburger, blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Eisenbahnstraße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell