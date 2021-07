Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Firmeneinbruch

Winterberg Siedlinghausen (ots)

Freitag, 02.07.21

In der Nacht vom 01.07.2021 auf den 02.07.2021 sind unbekannte Täter in Silbach in eine Firma auf der Straße Am Iberg eingebrochen. Sie haben dazu ein Fenster aufgehebelt drangen in den Bürokomplexe sowie einen Aufenthaltsraum ein und durchwühlt diverse Schränke etc.. Aus dem Büro erbeuteten die unbekannten Täter eine Geldkassette mit Bargeld sowie Zahlkarten für Lieferanten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Werth.

