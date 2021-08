Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionisten aufgetreten, Hoher Schaden durch Farbschmierereien

Reutlingen (ots)

Neckartailfingen (ES): Exhibitionist vorläufig festgenommen

Ein Mann hat sich am Mittwochmittag vor einer Frau am Neckartailfinger Aileswasensee entblößt und konnte von der Security festgehalten werden. Eine 47 Jahre alte Frau war gegen 12.30 Uhr zu Fuß am See unterwegs, als sie einen Mann hinter sich bemerkte. Dieser hatte sein Geschlechtsteil entblößt und onanierte, während er sie beobachtete. Die Frau schrie daraufhin laut auf. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hörten die Rufe der Geschädigten und eilten zu Hilfe. Bis zum Eintreffen der sofort verständigten Polizei hielten sie den 65-Jährigen fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 65 Jahre alten Mann, der am Dienstagnachmittag am Nordufer des Baggersees zwei junge Frauen belästigt hat, fahndet der Polizeiposten Kirchentellinsfurt. Die beiden Frauen lagen gegen 15.45 Uhr am Ufer des Sees, als sich der Unbekannte mit einem dunklen Mountainbike näherte. Anschließend stellte der Mann sein Fahrrad ab und begab sich in ein nahegelegenes Gebüsch, wo er an seinem entblößten Glied manipulierte. Die Polizei wurde eine Stunde später über den Vorfall verständigt. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung nach dem zwischenzeitlich geflüchteten Tatverdächtigen blieb erfolglos. Der Exhibitionist wird als etwa 65 Jahre alter Mann mit Glatze beschrieben. Er war mit einer dreiviertellangen Jeans, beigem T-Shirt und braunen Turnschuhen bekleidet. Außerdem trug er eine Sonnenbrille. Hinweise bitte an den Polizeiposten Kirchentellinsfurt, Telefon 07121/5153630. (rn)

Albstadt-Truchtelfingen (ZAK): Farbschmierereien (Zeugenaufruf)

Wegen zahlreicher Farbschmierereien, die ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entlang der Konrad-Adenauer-Straße und den Nebenstraßen angebracht hat, sucht das Polizeirevier Albstadt nach Zeugen. Gegen 8.45 Uhr gingen erste Anrufe bei der Einsatzleitstelle der Polizei aus der Konrad-Adenauer-Straße ein. Dort war in der vorausgegangenen Nacht ein Wohnmobil mit Farbe beschmiert und beschädigt worden. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen wurden an bislang 25 Örtlichkeiten entlang der Hauptstraße und den unmittelbar angrenzenden Nebenstraßen weitere Schmierereien festgestellt. Der Unbekannte hatte dort zahlreiche Hauswände, geparkte Fahrzeuge, Verteilerkästen, ein Firmenschild und eine Bushaltestellensäule mit Parolen in schwarzer und grüner Farbe besprüht. Die entstandenen Sachschäden dürften sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 6.000 Euro summieren. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07432/955-0 um Hinweise. (cw)

