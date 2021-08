Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Renitenter Ladendieb; Verkehrsunfälle; Kellerbrand; Pkw aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Renitenter Ladendieb

Unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 24-jährigen mutmaßlichen Ladendieb. Der betrunkene Mann hatte am Dienstagabend, gegen 21.20 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Ringelbachstraße versucht, mehrere Flaschen alkoholischer Getränke zu entwenden. Als er nach dem Passieren des Kassenbereichs von drei aufmerksamen Angestellten angesprochen wurde, versuchte der 24-Jährige zu flüchten. Die Angestellten mussten den Tatverdächtigen daraufhin festhalten, worauf dieser begann, laut zu schreien und um sich zu schlagen. Zwei 26 und 56 Jahre alte Angestellte wurden dabei oberflächlich am Arm verletzt. Bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten hatte sich der 24-Jährige beruhigt. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Reutlingen (RT): Rollerfahrer gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 68-Jähriger am Dienstagabend beim Sturz von seinem Roller erlitten. Der Mann war gegen 21.45 Uhr mit dem Zweirad auf dem Königsträßle in Richtung B 28 unterwegs. In einer dortigen Linkskurve geriet er ins Schleudern und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den 68-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

Reutlingen (RT): Zweiradfahrer zusammengestoßen

Ein Radfahrer und der Lenker eines Leichtkraftrads sind am Dienstagabend auf der Ermstalstraße in Rommelsbach miteinander kollidiert. Der 55 Jahre alte Radfahrer war gegen 21.30 Uhr ortsauswärts auf der Straße unterwegs und bog, offenbar ohne die Fahrtrichtung anzuzeigen, nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Aprilia eines ihn zu diesem Zeitpunkt überholenden 17-Jährigen. Beide Beteiligte stürzten anschließend zu Boden und verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Männer. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. (rn)

Gomadingen (RT): Unfall zwischen Pkw und Motorrad

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad hat sich am Dienstagnachmittag in Gomadingen ereignet. Ein 64-Jähriger war um 15.45 Uhr mit einem Renault Kangoo auf der Uracher Straße in Richtung Gächingen unterwegs. An der Einmündung der Münsinger Straße wollte er wenden. Hierbei kam es zur Kollision mit einem nachfolgenden, 68 Jahre alten Motorradfahrer, der mit seiner BMW bereits zum Überholen angesetzt hatte. Der Biker zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Seine Maschine war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppwagen aufgeladen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 7.000 Euro geschätzt. (ms)

Filderstadt-Harthausen (ES): Kellerbrand

Zum Brand im Heizraum eines Wohnhauses in der Reuchlinstraße sind die Einsatzkräfte am frühen Mittwochmorgen ausgerückt. Gegen 2.15 Uhr war es dort aus noch ungeklärter Ursache im Bereich der Pelletheizung bzw. des Pelletlagers zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 32 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug vor Ort. Verletzt wurde aber niemand. Der Sachschaden an Heizung und Gebäude wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Mit Trike gegen Rolltor geprallt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ist eine Trike-Lenkerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, in der Felix-Wankel-Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die 33-Jährige offenbar aufgrund eines Bedienfehlers gegen das Rolltor auf einem dortigen Grundstück geprallt. Der entstandene Sachschaden an ihrem Fahrzeug beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Der Schaden am Rolltor kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Dettenhausen (TÜ): Rucksack aus Pkw gestohlen

Einen Rucksack hat ein Pkw-Aufbrecher am Dienstagnachmittag auf einem Wanderparkplatz in der Walddorfer Straße erbeutet. Der Unbekannte brach in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr mit einem bislang unbekannten Gegenstand die hintere, rechte Fensterscheibe eines BMW X1 auf. Anschließend griff er sich den unter dem Beifahrersitz liegenden Rucksack und konnte unerkannt entkommen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 500 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rangendingen-Bietenhausen (ZAK): Mähdrescher zur Seite gekippt

Ein Mähdrescher ist am Dienstagabend auf einem Feldweg in Verlängerung der Friedhofstraße umgekippt. Der 66-Jahre alte Lenker war mit seiner Erntemaschine gegen 18 Uhr auf dem Feldweg unterwegs und wollte zwei Spaziergängern mit Hund ausweichen. Dabei kam er mit seinem Mähdrescher nach derzeitigem Kenntnisstand zu weit nach links und kippte in ein dortiges Maisfeld. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das landwirtschaftliche Fahrzeug musste anschließend mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 50.000 Euro beziffert. (rn)

Balingen (ZAK): Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der B 27 bei Balingen entstanden. Der 65-jährige Lenker eines BMW X2 wollte gegen 13.40 Uhr mit seinem Wagen an der Anschlussstelle Balingen-Nord auf die Bundesstraße in Richtung Rottweil auffahren. Dabei kam es zu einer Berührung mit dem auf der rechten Fahrspur fahrenden Sattelzug eines 54-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (rn)

