POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn/Bundesautobahn 6 in Fahrtrichung Mannheim

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Autobahn A6: Auffahrunfall mit zwei Sattelschleppern Notrufer meldeten der Einsatzzentrale des Polizeipräsidium Heilbronn einen schweren Auffahrunfall am Stauende auf der A6. Ersten Meldung zu Folge sollen zwei Lastzüge ca. 3 KM nach der Anschlussstelle Bad Rappenau-Fürfeld in Fahrtrichtung Mannheim auf dem rechten Fahrstreifen zusammengeprallt sein. Ein Fahrer soll in der Kabine einge-schlossen sein. Die Ermittlungen ergaben, dass ein 38-jähriger Sattelzug-Fahrer aus der Ukraine am Stauende auf den vor ihm fahrenden Sattelzug eines 46-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der 38-jährige zunächst in seiner Fahrerkabine eingeklemmt. Rettungskräfte und Feuerwehr konnten den Mann dann schwer verletzt bergen. Er musste mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Lebensgefahr konnte von den Einsatzkräften aber ausgeschlossen werden. Für kurze Zeit musste die A6 in Richtung Mannheim wegen Bergungsarbeiten und Hub-schraubereinsatz gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch mehrere Streifen der Autobahnpolizei Weinsberg an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

