POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.07.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Autofahrer gefährdet andere beim Überholen

Ein unbekannter Autofahrer gefährdete am Dienstagvormittag andere Verkehrsteilnehmer mit einem gefährlichen Überholmanöver. Die Person fuhr gegen 10 Uhr auf der Landstraße von Wertheim-Mondfeld in Richtung Freudenberg. In der letzten Kurve vor dem Ortseingang von Freudenberg überholte der oder die Unbekannte zwei Fahrzeuge ohne dabei auf den Gegenverkehr zu achten. Der Fahrer des entgegenkommenden PKWs musste um einen Unfall zu vermeiden stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen. Die Polizei bittet den entgegenkommenden Autofahrer und die von dem Unbekannten überholten Verkehrsteilnehmer sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

