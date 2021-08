Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Vereinsheim, Gartenhaus und Baucontainer; VW Bus aufgebockt und ausgeplündert

Reutlingen (ots)

In Vereinsheim eingebrochen

In das Vereinsheim eines Kleintierzuchtvereins in Rommelsbach ist im Laufe des vergangenen Wochenendes eingebrochen worden. Über ein Fenster verschaffte sich der Unbekannte zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10.15 Uhr, Zutritt zu dem Gebäude. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Dieb auf Großbaustelle unterwegs

Ein bislang unbekannter Dieb hat sich im Laufe des Wochenendes auf der Großbaustelle am Flughafen Stuttgart zu schaffen gemacht. Der Unbekannte begab sich in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, sechs Uhr, auf das weitläufige Baustellengelände neben der Autobahn und hebelte mit brachialer Gewalt insgesamt sieben Container auf. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Täter etwas Bargeld sowie eine Musik-Power-Box und einen Erste-Hilfe-Koffer. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Flughafen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Fahrzeug aufgebockt, Räder gestohlen und leergeräumt

Ein VW Bus ist in der Nacht zum Montag aufgebockt und leergeräumt worden. Ein bislang unbekannter Täter begab sich in der Zeit zwischen 22 Uhr und sieben Uhr auf ein Firmengelände in der Mahdenstraße. Dort bockte er einen VW Bus auf und montierte alle vier Räder ab. Weiterhin drang er gewaltsam über die Fahrertür ins Innere des Fahrzeugs vor und entwendete mehrere Koffer mit hochwertigem Werkzeug, darunter unter anderem eine Poliermaschine sowie ein Schweiß-/und ein Induktionsgerät. Durch die rabiate Vorgehensweise und dem Wert des Diebesguts dürfte sich der Gesamtschaden auf mindestens 15.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): In Gartengrundstücke eingebrochen (Zeugenaufruf)

In ein Gartenhaus im Gewann Hinterpfand / Oberer Weinberg sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 9.15 Uhr, überstiegen die Einbrecher zunächst die Umzäunung eines Grundstücks und verschafften sich nachfolgend über eine Tür gewaltsam Zutritt zu der Gartenlaube. Soweit bislang bekannt ist, ließen sie daraus einen Akku-Schrauber der Marke Bosch sowie mehrere Akkus mitgehen. Auch an zwei unweit gelegenen Grundstücken dürften die Unbekannten ebenfalls ihr Unwesen getrieben haben. Während sie an einem der Gartenhäuser offenbar erfolglos versuchten, die Türe aufzubrechen, wurde auf dem dritten Grundstück nach derzeitigem Stand nichts beschädigt. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die angerichteten Sachschäden auf den beiden Grundstücken werden auf etwa 250 Euro beziffert. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Personen, die im genannten Gewann Grundstücke besitzen und ebenfalls Schäden an ihren Gartenhäusern feststellen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/5153630 zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell