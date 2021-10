Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Motoroller vom Bahnhofsvorplatz gestohlen

Weeze (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (5. Oktober 2021) zwischen 06:40 und 15:45 Uhr einen Motorroller gestohlen, der auf dem Bahnhofsvorplatz in Weeze abgestellt war. Das Kleinkraftrad der Marke Tauris trägt das Versicherungskennzeichen 718ROE und war per Lenkradschloss gesichert. Zeugenhinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Rollers nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell