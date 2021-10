Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Falsche Handwerker

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 15:00 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür eines 86-jährigen Mannes an der Bökenförder Straße. Vor der Tür stand ein unbekannter Mann in Arbeitssachen. Während er telefonierte, gab er an, Wartungsarbeiten im ganzen Haus durchzuführen. Er telefoniere mit seinem Kollegen der gerade in einer anderen Wohnung sei. Der ahnungslose Senior ließ den Mann herein. Dieser drehte im Bad und in der Küche die Wasserhähne mehrfach auf und zu. Dann lenkte er sein Opfer in der Küche mit einem Gespräch ab. Als die Beiden dann in den Flur kamen, war dort ein zweiter Unbekannter in Arbeitskleidung. Dieser hielt dem Wohnungsinhaber einen 500,- EUR Schein hin und fragte ob er wechseln könnte. Dies verneinte der Senior und die beiden Männer gingen aus der Wohnung. Erst danach bemerkte er, dass die Türen seines Kleiderschranks im Schlafzimmer geöffnet waren. Entwendet wurde zum Glück offenbar nichts. Die falschen Handwerker werden wie folgt beschrieben: Der Erste war 1,65 bis 1,75 m groß, 20 bis 30 Jahre alt und dick. Er sprach akzentfreies Deutsch. Der zweite Mann war etwas größer, ebenfalls 20 bis 30 Jahre alt und schlank. Auch er sprach akzentfrei. Beide trugen blaue Arbeitskleidung. Die Polizei weißt nochmals dringend darauf hin, dass unangemeldete, fremde Handwerker auf keinen Fall in die eigene Wohnung gelassen werden sollten. Die Experten der Kriminalprävention im Kreis Soest setzen vor allem auf drei recht leicht zu merkende Tipps:

- Unbekannte Stimme am Telefon? Hörer auflegen! - Unbekannte bleiben VOR der Tür! - NICHTS aus der Wohnung heraus geben!

Auf den Internetseiten der Polizei werden weitere umfängliche Tipps für Senioren zur Verhinderung von Straftaten gegeben. https://polizei.nrw/senioren (lü)

