Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Einbruch in Grundschule

Hildesheim (ots)

Algermissen, Schulstraße -(jb) In der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr bis Montag, 06.55 Uhr wurde in den Hort der Grundschule in Algermissen eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster. Im Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht. Entwendet wurden ein Tablet und ein Notebook. Der Schaden wird auf 1200 Euro geschätzt. Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzten sich bitte mit der Polizei Sarstedt in Verbindung. Tel: 05066/9850

