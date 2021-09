Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hydrauliköl läuft aus - Einsatz in der Bavenstedter Straße

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ausgelaufenes Hydrauliköl an einem Lkw sorgte heute Morgen in der Bavenstedter Straße (06.09.2021) für einen mehrstündigen Einsatz, an dem u.a. Polizei und Feuerwehr beteiligt waren.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge hatte ein Sattelzug gegen 07:30 Uhr gerade das Gelände des Betonwerks in der Bavenstedter Straße verlassen, als eine Antriebswelle an dem Fahrzeug riss, gegen einen Tank mit Hydraulikköl schlug und an diesem einen Riss verursachte. In der Folge flossen ca. 70 Liter Öl aus, wovon ein Teil in einen naheliegenden Graben gelangte.

Für die anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Bavenstedter Straße in Fahrtrichtung Kennedydamm bis ca. 10:00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde an der Maybachstraße abgeleitet.

Außer Feuerwehr und Polizei war die Untere Wasserbehörde vor Ort im Einsatz. Für die Reinigung wurde eine Spezialfirma angefordert. Der Lkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Teilsperrung der Bavenstedter Straße führte zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell