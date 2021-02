Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Mann besprühte Schilder mit Farbe * Streit im Straßenverkehr - Zeugensuche * Zeugenhinweise nach Blumendiebstahl erbeten * Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs *

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Mann besprühte Schilder mit Farbe - Offenbach

(aa) Ein 40 bis 50 Jahre alter Mann hatte sich am Mittwochabend am Aliceplatz an Schildern, welche auf die Maskenpflicht hinweisen, zu schaffen gemacht. Gegen 21.35 Uhr meldete dies ein aufmerksamer Passant. Die herbeieilenden Polizeistreifen konnten den mit dunkler Jacke und Mütze bekleideten Unbekannten nicht mehr ergreifen. Insgesamt waren in der Fußgängerzone im Bereich des KOMM-Centers acht Schilder mit roter Farbe besprüht worden. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer des 2. Reviers: 069 8098-5200.

2. Beim Vorbeifahren geparkten Lkw beschädigt - Zettelschreiber und Zeugen bitte melden! - Offenbach

(aa) Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, einen in der Schönbornstraße geparkten roten Lastwagen mit Anhänger vermutlich beim Vorbeifahren gestreift. Dabei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Lkw-Nutzer fand an seinem Fahrzeug einen Zettel, den offensichtlich der Unfallverursacher hinterlassen hatte. Leider konnten seine Personalien bisher nicht ermittelt werden. Die Beamten des 1. Reviers bitten ihn und Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Einbruch: Wohnung zuvor offenbar ausgekundschaftet / Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(tl) Ein Reihenhaus im Brunnenweg wurde am Mittwochabend zum Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich in der Zeit zwischen 15.50 und 19.10 Uhr Zutritt zu dem Wohnhaus in den 40-er Hausnummern, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, nahmen sie aus dem Haus letztlich mehrere Schmuckgegenstände mit, deren Wert bislang noch nicht genau feststeht. Der Sachschaden wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll eine Frau das Haus zuvor ausgekundschaftet haben. Diese wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt und zirka 1,65 Meter groß. Sie hatte lange, dunkle Haare und war völlig dunkel gekleidet. Die Kripo in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Wer sah die Trickbetrüger? - Neu-Isenburg/Zeppelinheim

(aa) Zwei 25 bis 30 Jahre alte Trickbetrüger, die am Mittwochvormittag in das Haus einer Seniorin gelangten, erbeuteten Schmuck. Kurz nach 11 Uhr gaben sich die Täter als Mitarbeiter einer Telefongesellschaft aus, die den Internetanschluss überprüfen müssten. Im Haus lenkte einer die Rentnerin geschickt ab und der Komplize schlich sich ins Schlafzimmer im ersten Stock. Bei der Durchsuchung der Schränke und Kommode fand er den Schmuck. Anschließend verschwanden die Täter. Einer war etwa 1,90 Meter groß und hatte kurze blonde Haare. Er trug eine dunkle Jacke. Der andere Betrüger war etwa 1,80 Meter groß, hatte dunkle Haare und einen Dreitagebart. Er trug ebenfalls eine dunkle Jacke und eine Mütze. Die Kripo bittet Zeugen, denen das Duo aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Einbrecher fuhren in weißem Auto davon - Dreieich/Buchschlag

(aa) Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Mittwochmittag in der Straße "Im Finkenschlag" liegen der Kripo erste gute Hinweise vor. Zeugen sahen zwei Männer in einem weißen Auto davonfahren. Zuvor, zwischen 13.30 und 14.20 Uhr, stand ein etwa 30 Jahre alter und 1,75 Meter großer Täter, der dunkles krauses Haar und einen humpelnden Gang hatte, vor dem Anwesen offensichtlich Schmiere. Der mit einer Jogginghose und schwarzem T-Shirt (mit weißer Aufschrift) bekleidete Unbekannte hatte Anwohner in schlechtem Deutsch nach einem Garten gefragt. Während dessen war der etwa 1,80 Meter große Komplize (schlank, schwarze Haare) durch die aufgehebelte rückwärtige Terrassentür ins Haus gelangt. Bei der Durchsuchung der Zimmer sackte er Geld und einen Laptop ein. Anschließend stiegen beide Männer in den weißen Kleinwagen. Die Kriminalpolizei geht diesen ersten Hinweisen nach und ist für weitere unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

6. Streit im Straßenverkehr - Zeugensuche - Seligenstadt

(as) Dieser Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, in der Franz-Böres-Straße, als eine 23-jährige Frau ihren Sohn aus dem Kindergarten abholen wollte. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Fahrradfahrer schlug mit seiner Faust beim Vorbeifahren gegen die Autoscheibe der jungen Frau. Die 23-Jährige hielt danach kurz an, machte die Türe auf und rief dem Fahrradfahrer auf einem silbernen Fahrrad hinterher. Anschließend fuhr sie weiter und stellte ihr Fahrzeug in der Straße "Im Klosterbrühl" am Wendehammer ab. Als sie ausstieg, bemerkte sie, dass der Fahrradfahrer umgedreht war und auf sie zufuhr. Es soll anschließend zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, bei welcher der Radler die Frau beschimpft und körperlich angegangen hatte, wodurch die 23-Jährige mehrere Hämatome erlitt. Der Mann, der einen schwarz/blauen Fahrradhelm und eine Sonnenbrille trug, radelte anschließend davon. Die Polizei in Seligenstadt bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

7. Zeugenhinweise nach Blumendiebstahl erbeten - Seligenstadt

(tl) Mit einem wohl eher seltenen Diebstahl hat es die Polizei in Seligenstadt derzeit zu tun. Nachdem es nämlich am frühen Dienstagmorgen vor einem Imbissgeschäft in der Steinheimer Straße (60er-Hausnummern) zu einem Diebstahl mehrerer Blumen kam, suchen die Beamten nun den Täter. Dieser hatte Aufnahmen einer Videokamera zufolge gegen 2.35 Uhr aus einem Blumenbeet vor dem Restaurant zwei Pflanzen im Wert von etwa 100 Euro entwendet und diese in einen Beutel gesteckt. Die Person, die als männlich, etwa 1,80 Meter groß und korpulent beschrieben wird, trug demnach eine weiße Kapuzenjacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Anschließend flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Aufmerksame Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

8. Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt - Hainburg

(tl) Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Kreuzung Kirchstraße / Ecke Kanalstraße ist einer der beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt worden. Der 21 Jahre alte Fahrer eines Pedelec wollte von der Kanalstraße kommend offenbar die Kirchstraße in Richtung Bettenweg queren. Dabei dürfte er nach ersten Ermittlungen der Polizei die Vorfahrt eines ebenfalls 21-jährigen Golf-Fahrers missachtet haben, der auf der Kirchstraße aus Richtung Friedensstraße kommend unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt der Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen; er kam in eine Klinik. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.500 Euro.

Main-Kinzig-Kreis

1. Einbrecher erbeuteten eine Süßigkeit - Hanau

(aa) Einbrecher, die in der Nacht zum Mittwoch in der Straße "Am Goldschmiedehaus" in ein Bürogebäude eingedrungen waren, erbeuteten nach ersten Erkenntnissen eine Süßigkeit im Wert von zwei Euro. Die Täter, die zwischen 17.30 und 7.20 Uhr, auf der Rückseite für ihren Einstieg ein Fenster aufgehebelt hatten, gelangten anschließend in ein Büro. Alle anderen verschlossenen Bürotüren konnten die Diebe nicht aufbrechen. Sie hinterließen jedoch einen Schaden von mindestens 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Straßenräuber flüchteten ohne Beute - Zeugen gesucht - Maintal

(aa) Zwei Straßenräuber flüchteten am frühen Donnerstag ohne Beute in Richtung Schäfergasse/Fechenheimer Weg. Gegen 0.40 Uhr hatte das Duo zwei Fußgänger verfolgt. Der 20-Jährige und sein Begleiter waren in der Straße "Alt Bischofsheim" den Tätern begegnet. Im Bereich Goethestraße/Schillerstraße wurde der junge Maintaler plötzlich von hinten zu Boden gebracht. Die Räuber verlangten Geld, fanden beim Opfer allerdings nichts. Während dessen rannte der Begleiter des Geschädigten weg. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: einer war 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, trug eine Bomberjacke mit Kapuze, eine schwarze Hose und sprach Deutsch mit Akzent. Der Komplize war dünn und etwa 1,75 Meter groß. Die Kripo bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs - Bad Soden-Salmünster

(fg) Eine Verfolgungsfahrt durch das Stadtgebiet von Bad Soden-Salmünster endete am frühen Mittwochmorgen mit der vorläufigen Festnahme eines 23- sowie einer 17-Jährigen. Beiden wird Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Des Weiteren standen die Tatverdächtigen, die aufgrund eines "Fahrertausches" beide am Steuer des weißen Renault saßen, offenbar unter Drogeneinfluss. Kurz nach 1 Uhr erblickte eine Streifenbesatzung den weißen Renault Zoé, der gerade auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Palmusacker" eingefahren war. Am Steuer saß zu diesem Zeitpunkt eine junge Frau. Die Beamten beobachteten wie die Personen im Wagen einen Fahrertausch durchführten und entschlossen sich zu einer Kontrolle. Doch ehe es zu dieser kommen konnte, bei der Annäherung leuchteten die Anhaltesignale des Streifenwagens deutlich auf, beschleunigte der jetzt am Steuer sitzende junge Mann stark und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Der Wagen überfuhr Kreuzungsbereiche ohne zu bremsen und die geltende Vorfahrt zu beachten. Beim Einfahren in die Straße "Im Hopfengarten" verlor der Renault-Lenker vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen, geriet nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem linken Vorderrad gegen die dortige Bordsteinkante. Das Rad wurde hierbei aus der Achse gerissen, weshalb der Wagen fahruntauglich zum Stehen kam. Bei der Kontrolle stellten die Beamten letztlich den Grund des Fluchtversuches fest. Beide im Fahrzeug befindlichen Personen im Alter von 17 und 23 Jahren waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatten vorab wohl Drogen konsumiert. Der 23-Jährige übergab der Streifenbesatzung zudem eine geringe Menge Marihuana; dieses wurde sichergestellt. Der Wagen, an dem ersten Schätzungen zu Folge ein Schaden von rund 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der 23-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen, die 17-Jährige in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Auf beide kommen nun entsprechende Strafverfahren zu.

4. Wer sah die Unfallflucht auf dem Park and Ride Parkplatz? - Langenselbold

(fg) Einen Schaden von rund 15.000 Euro verursachte der Fahrer eines dunklen Lastkraftwagens am Dienstagabend auf dem Park and Ride Parkplatz in der Straße "Am Bahnhof". Er machte sich anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen 19.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der schwarze Lastkraftwagen mit litauischem Kennzeichen auf dem südlich der Bahngleise gelegenen Parkplatz, sprich nach Rodenbach zugewandten Teil des Bahnhofes gegen die Fahrerseite der C-Klasse fuhr und diese beschädigte. Die Polizei sucht nun den Zeugen, der einen Zettel an dem beschädigten Fahrzeug hinterließ, sowie weitere Hinweisgeber und bittet unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Kontaktaufnahme.

