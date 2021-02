POL-OF: Nachmeldung mit Ergänzung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, den 23.02.2021

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Zeugen bitte melden! Wer sah die Fahrweise des Mercedes? - Offenbach

(aa) Als eine Polizeistreife des 2. Reviers am Montagnachmittag, gegen 15.35 Uhr, in der Innenstadt einen Mercedes und die Insassen anhalten und kontrollieren wollte, sollen diese geflüchtet sein. Kurz darauf wurde der Mietwagen in der Lilistraße ohne Personen festgestellt. Der offenstehende Mercedes wurde sichergestellt. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Beamten im Nordring die mutmaßlichen Insassen vorläufig fest. Der Autoschlüssel des grauen A 220 wurde unter einem geparkten Pkw aufgefunden. Der 23-jährige mutmaßliche Fahrer ist wohl nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Ein Vortest hierzu verlief positiv. Der Bensheimer, der nach ersten Erkenntnissen das Auto unbefugt benutzt haben soll, musste eine Blutprobe abgeben. Auf den Beschuldigten kommt nun ein Strafverfahren zu. Die Polizei sucht nun Zeugen, die insbesondere Angaben zur Fahrweise des Mercedes und dem Abstellen des Fahrzeugs machen können. Laut der Streifenpolizisten soll der Fahrer Rotlicht zeigende Ampeln missachtet haben. Fußgänger hätten ausweichen müssen. Der Mercedes befuhr laut Bericht folgende Straßen: Berliner Straße, Waldstraße, Bismarckstraße, Kaiserstraße, Frankfurter Straße, August-Hecht-Straße und schließlich die Lilistraße. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-5200 erbeten.

Offenbach, 23.02.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

