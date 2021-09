Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Weidezaun einer Pferdekoppel wird beschädigt

Hildesheim (ots)

Giesen (Emmerke), Hauptstraße (jan) In der Zeit vom 03.09.2021 bis 05.09.2021 wurde in Emmerke auf einem Pferdehof in der Hauptstraße ein Weidezaun beschädigt. Unbekannte Täter haben dabei mehrere unter Strom stehende Kabel durchtrennt und einen Teil davon entwendet. Dies führte unter anderem zu einem Polizeieinsatz am Abend des 04.09.21, da einige Pferde zwischenzeitlich entlaufen konnten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell