Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Giesen (Hasede), Großer Hof (jan) In der Nacht von dem 04.09.21 auf den 05.09.2021 kam es in Giesen, Ortsteil Hasede in der Straße Großer Hof zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde in der Zeit von 22 Uhr bis 09:20 Uhr der rote Toyota Yaris des Geschädigten im linken Frontbereich beschädigt. Der Pkw wurde am Abend des 04.09.2021 durch die 18-jährige Fahrzeugnutzerin ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw des Sarstedters. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell