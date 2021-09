Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Schrottsammler beim Diebstahl erwischt

Hildesheim (ots)

Alfeld

Am Samstagvormittag, 04.09.2021, gegen 11.00 Uhr, wurden 3 Männer auf frischer Tat erwischt, als sie unberechtigt Metall vom Grundstück eines 37-jährigen Alfelders in Eimsen, Hauptstraße, holten und in einen Transporter luden. Der Geschädigte, der nicht zu Hause war, hatte die Tatausführung auf seinem Handy gesehen, da sein Grundstück mit einer Videoanlage überwacht wird. Durch die alarmierte Polizei konnten die drei Täter aus dem Raum Salzgitter noch auf frischer Tat angetroffen werden. Bei den Personen handelte es sich offensichtlich um Schrottsammler. Allerdings konnten sie keinerlei Genehmigungen zu dieser Tätigkeit vorweisen. Zudem befand sich der mitgeführte Transporter in einem verkehrsunsicheren Zustand und wurde von der Polizei kurzerhand stillgelegt./tsc

