Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in Barfelde

Hildesheim (ots)

Elze (arn) - Am 04.09.2021, zwischen 09:30 und 14:00 Uhr, kam es in der Mühlenstraße, Höhe der Hausnummer 1, in 31028 Gronau Leine, OT. Barfelde, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchiert der bisher unbekannte Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Es entsteht ein Sachschaden auf Höhe der linkseitigen Heckstoßstange. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Nach Angaben des Geschädigten solle zum Zeitpunkt der Verkehrsunfallflucht eine kirchliche Veranstaltung in Barfelde stattgefunden haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher des Verkehrsunfalls machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der Tel.: 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

