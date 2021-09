Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen- Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Nordstemmen; OT Burgstemmen (fra); L410

In den frühen Abendstunden des 02.09.2021 kam es auf der L410 zwischen Nordstemmen und Burgstemmen zu einem Verkehrsunfall. Nach einem Überholvorgang verlor ein 26-jähriger Pkw-Führer die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr zu weit nach rechts ins Straßenbegleitgrün. Hier kollidiert er mit Buschwerk und kommt schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Beim Überholvorgang soll sich im Gegenverkehr ein Wohnmobil befunden haben, von dem weder Typ noch Kennzeichen bekannt sind. Wer sachdienliche Hinweise zum Wohnmobil oder dessen Fahrer machen kann oder anderweitig als Zeuge zu diesem Vorfall Angaben machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-985-0 in Verbindung zu setzen.

