Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen: Zwei Unfallfluchten am Kreisel K505

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Zu gleich zwei Verkehrsunfallfluchten kam es am Kreisel K505/An der Zuckerfabrik. Dort befindet sich momentan eine Baustelle. Die Hälfte des Kreisels ist gesperrt. Der Verkehr wird über Behelfsampeln geregelt. Die Beschädigungen wurden vermutlich durch größere Fahrzeuge verursacht. Unter anderem wurde eine Behelfsampel, die an der Einmündung An der Zuckerfabrik aufgestellt ist, durch eine Kollision um ca. 1,5 m weggedrückt. Allein die Konstruktion wiegt 1,5 Tonnen. Außerdem wurde ein Wegweiser auf einer Verkehrsinsel beschädigt. Beide Schäden sind vermutlich durch unterschiedliche Fahrzeuge verursacht worden. Zumindest bei der Ampel kann als Tatzeit der 02.09.21, 06.09 Uhr angegeben werden, da ein eingebauter Sensor um diese Zeit die Ampel ausschaltete. Die Verkehrsschilder wurden in der Nacht vom 01.09.21 bis 02.09.21 beschädigt. Die Höhe der Schäden kann momentan noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Verursacher erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

