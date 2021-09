Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Heinrich-Heine- Str. geparkten Opel Astra eines Sarstedters. Am Astra entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Als Unfallzeitrau wird der 02.09.21, 15.30 Uhr - 03.09.21, 12.30 Uhr vermutet. Hinweise erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

