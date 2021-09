Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Wohnwagen gestohlen

Hildesheim (ots)

Barnten (jb) - Unbekannte entwendeten in der Zeit 20.08.21 bis 03.09.21, 09.00 Uhr einen ca. 3 Jahren alten Wohnwagen. Dieser stand auf einem umzäunten Lagerplatz an der Landesstraße, in der Nähe des Bahnhofs Barnten. Es handelt sich um einen weiß/grauen Anhänger der Marke Hobby, Typ Exelent 560. Der Wert wird auf 20000EUR geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

