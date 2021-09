Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit 84 jährigen Radfahrer

Hildesheim (ots)

Schellerten/ Dinklar:

Am 03.09.21 um 10:58 Uhr kam es auf der Bettmarer Straße am Ortsausgang Dinklar in Richtung Bettmar zu einem Verkehrsunfall mit einem Pedelec. Nach bisherigen Kenntnissen ist der Pedelecfahrer aus Richtung Dinklar in Richtung Bettmar auf der rechten Fahrbahnseite gefahren. Plötzlich entscheidet er sich offensichtlich auf die gegenüberliegende Straßenseite zum dortigen Geh-Radweg zu fahren, ohne dies rechtzeitig und deutlich anzuzeigen, sodass ein aus Dinklar kommender Pkw-Fahrer das Überqueren der Fahrbahn des 84 jährigen Pedelecfahrers zu spät erkennt und mit ihm auf der Fahrbahn kollidiert. Der Pedelecfahrer verletzt sich dabei schwer. Das Fahrrad sowie die linke Front des Pkw wurden dabei beschädigt. Der Radfahrer trug offensichtlich keinen Fahrradhelm. Er wurde mit einem Rettungswagen und dem Notarzt in ein Hildesheimer Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell