Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- 4 Autos zerkratzt

Hildesheim (ots)

Gödringen - (jb) Gleich vier Autos wurden durch einen oder mehrere Unbekannte zerkratzt. Die Fahrzeuge standen in der Zeit vom 01.09.21, 18.00 Uhr bis 02.09.21, 06.00 Uhr in der Deike-Busch- Str. in Gödringen. An allen Fahrzeugen wurde jeweils die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden wird auf insgesamt 4000 Euro geschätzt. Personen die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell