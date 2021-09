Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum- Unklare Rauchentwicklung

Hildesheim (ots)

Harsum; OT Asel (fra) Hildesheimer Straße

Im Ortsteil Asel in der Hildesheimer Straße kam es am heutigen Tag gegen 14:20 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einem Schornstein. Da der Verdacht eines Schornsteinbrandes oder gegebenenfalls eines Wohnhausbrandes bestand rückten die freiwilligen Feuerwehren Harsum, Asel und Klein Förste aus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es lediglich ein einem stark rauchenden Heizofen handelte, der dieses Jahr bislang noch nicht im Einsatz war und sich deshalb erstmal "frei" brennen musste. Es bestand also zu keiner Zeit eine Gefahr für die Hausbewohner.

