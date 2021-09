Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht im Bereich Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Heinde:

Am 03.09.2021, um 06:45 Uhr kam es auf der L 492 zwischen den Ortschaften Groß Düngen und Heinde zu einer Verkehrsunfallflucht eines weißen Transporters. Das besagte Fahrzeug stieß innerhalb einer Linkskurve gegen einen entgegenkommenden Pkw, wobei sich das flüchtende Fahrzeug offensichtlich nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten hat und teilweise in die Gegenverkehr fuhr. Am entgegenkommenden Pkw, einem Skoda, wurde dabei die vordere linke Seite beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500.-EUR. Das verursachende Fahrzeug hat sich nach dem Zusammenstoß in Richtung Heinde / Autobahnzubringer Hildesheimer Börde entfernt, ohne anzuhalten und sich dem Verkehrsunfall zu stellen. Bei Hinweisen oder Beobachtungen zu diesem unerlaubten Entfernen vom Unfallort melden sie sich Bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

