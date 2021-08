Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Glastür beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Am 11.08.2021, zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Hauseingangstür aus Glas eines Mehrfamilienhauses in der Schützenstraße, so das ein Loch entstand und Teile der Glasscheibe ins Hausinnere fielen.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell