Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 11.08.2021, gegen 07:00 Uhr, fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Auto auf der Bruchwiesenstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem parallel verlaufenden Radweg neben der Fahrbahn in gleicher Fahrtrichtung. Beim rechts Einbiegen auf ein Tankstellengelände querte die 35-Jährige den Radweg und fuhr den 45-Jährigen an. Dieser stürzte und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

