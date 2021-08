Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Autoaufbruch

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 10.08.2021, gegen 19:00 Uhr und dem 11.08.2021, gegen 08:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter das Schloss der Fahrertür eines Mercedes Benz aufzubohren, der in der Berliner Straße stand. Sie schafften es jedoch nicht, in das Auto zu gelangen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

