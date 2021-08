Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlüssel aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 10.08.2021, zwischen 07:00 Uhr und 14:15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Toyota ein, der in einer Parkbucht in der Erich-Reimann-Straße abgestellt war. Sie stahlen Hausschlüssel und Fahrzeugpapiere. Die Fahrzeugpapiere konnten im Gebüsch wiedergefunden werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

