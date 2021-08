Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 58-jähriger Fußgänger angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 10.08.2021, gegen 05:00 Uhr, fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Auto auf der L 523 in Richtung Bürgermeister-Trupp-Straße auf der Abfahrt zum BASF Tor 12 und wollte noch vor der Bürgermeister-Trupp-Straße nach links abbiegen, um auf den Parkplatz zu gelangen. Zur gleichen Zeit war ein 58-Jähriger zu Fuß unterwegs vom Parkplatz aus in Richtung Tor 12. Als er die Straße überqueren wollte, wurde er vom 43-jährigen Autofahrer angefahren. Er wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

