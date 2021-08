Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am 09.08.2021, gegen 22:00 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Rennrad die Niedererdstraße aus Richtung Stadtgartenstraße kommend in Richtung der Straße "Am Schlosskanal". Zur gleichen Zeit fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Auto auf der Mannheimer Straße aus Richtung Hans-Warsch-Platz kommend in Richtung Frankenthaler Straße. Auf Höhe des Kreuzungsbereiches Mannheimer Straße / Niedererdstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 22-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab 0,91 Promille.

