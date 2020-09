Polizei Düsseldorf

POL-D: Veranstaltungshinweis - "Internationaler Tag der älteren Menschen" - Polizei berät Interessierte - Weitere Aktionen folgen

Düsseldorf (ots)

Veranstaltungshinweis - "Internationaler Tag der älteren Menschen" - Polizei berät Interessierte - Weitere Aktionen folgen

Bereits seit 1990 beschäftigen sich auf eine Initiative der UN hin regelmäßig am 1. Oktober verschiedene Institutionen mit dem demografischen Wandel und im Besonderen mit älteren Menschen. Die Fachdienststelle für Kriminalprävention der Düsseldorfer Polizei nimmt diesen Tag zum Anlass, um Bürgerinnen und Bürger zu offenen Fragen rund um Sicherheit im Alter zu beraten.

Am Donnerstag, 1. Oktober 2020 wird die Polizei im Foyer der Stadtsparkasse Düsseldorf an der Berliner Allee in der Zeit von 10 bis 14 Uhr einen Infostand aufbauen. Parallel dazu wird für Interessierte von 10.30 bis 11.15 Uhr ein ergänzender Vortrag in den Räumen der Stadtsparkasse angeboten. Themenfelder sind, neben allgemeinen Präventionshinweisen, Betrugsdelikte sowie das Phänomen "Falsche Polizeibeamte". Mit teilweise multimedialen Einspielern sollen die Inhalte möglichst realitätsnah vermittelt werden. Selbstverständlich sind für die Veranstaltungen Hygieneschutzvorkehrungen getroffen worden. Für eine bessere Planung ist für den Vortrag jedoch eine Voranmeldung notwendig.

Termin auf einen Blick:

Wann:

Donnerstag, 1. Oktober 2020, 10 - 14 Uhr

Wo:

Stadtsparkasse Düsseldorf

Berliner Allee 33, 40212 Düsseldorf

- Zusätzlicher Vortrag in der Zeit von 10.30 bis 11.15 Uhr (Zwingende Voranmeldung unter Telefon 0211-8705249 oder Email kkkp-o.duesseldorf@polizei.nrw.de)

Darüber hinaus werden in der Folgewoche (Montag, 5. Oktober bis Freitag, 9. Oktober 2020) an zentralen Plätzen im Düsseldorfer Stadtgebiet Infostände zum selben Thema angeboten. Hierzu folgt eine gesonderte Pressemeldung mit weiteren Details.

