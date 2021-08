Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Büro

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte versuchten in der am Sonntag (08.08.2021), gegen 18.30 Uhr, in ein Bürogebäude in der Industriestraße einzubrechen. Der/die Täter wurden vermutlich durch die Auslösung der Alarmanlage gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Es entstand lediglich Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

