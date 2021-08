Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verfolgungsfahrt endet im Krankenhaus

Ludwigshafen (ots)

Ein 24-Jähriger lieferte sich am Sonntag (08.08.2021) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, die in einem Verkehrsunfall endete. Der 24-Jährige fuhr gegen 10.25 Uhr mit einem Audi Q7 im Bereich der A650 und B9, als eine Polizeistreife ihn kontrollieren wollte. Beim Erblicken der Polizei beschleunigte der junge Mann und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ludwigshafen Innenstadt. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. In der Deutschen Straße verlor der Flüchtige in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen zwei Bäume. Weil er nicht angeschnallt war, zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der der 24-jährige hatte keine Fahrerlaubnis. Darüber hinaus stand er unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von 1,71. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell