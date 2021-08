Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen (ots)

Ein 33- jähriger Mann aus Neuhemsbach wurde am 07.08.2021 gegen 23:00 Uhr in der Pestalozzistraße in Ludwigshafen am Rhein aufgrund auffälliger Fahrweise mit seinem PKW (VW) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Eine Blutprobe wurde dem Beschuldigten entnommen sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell