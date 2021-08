Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Weiterer Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots)

Die 38-jährige Geschädigte befuhr mit ihrem PKW (schwarzer Fiat) die Saarlandstraße von Mannheim kommend in Richtung Schänzeldamm auf der linken von zwei Fahrbahnen. Auf Höhe der Einmündung Stifterstraße bog der bislang unbekannte Täter mit seinem PKW (nähere Beschreibung nicht bekannt) zeitgleich rechts in die Saarlandstraße ein und touchierte die Geschädigte am vorderen rechten Kotflügel. Die Geschädigte versuchte noch, nach links auszuweichen, konnte jedoch eine Berührung beider Fahrzeuge nicht verhindern. Durch das Ausweichen fuhr die Geschädigte links gegen den Bordstein, wodurch der vordere linke Reifen platzte. Das Tatfahrzeug entfernte sich unmittelbar in Richtung Schänzeldamm. Am PKW der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel: 0621 963-2122 oder e-mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

