Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Verkehrsunfall Drogenbeeinflussung festgestellt

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitag, den 06.08.2021, kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei einem der Beteiligten Fahrern drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf Kokain. Der Fahrer wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Den 22-jährigen Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Sein Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Zudem wurde eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde geschickt. Des Weiteren konnten bei einem 22-jährigen Mitfahrer zwei Tütchen mit Marihuana aufgefunden werden. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

