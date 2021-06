POL-PDWIL: Unfallflucht im Bergweilerweg in Wittlich

Polizeidirektion Wittlich

Verkehrsunfall mit Flucht

Am Montag, 07. Juni 2021 ereignete sich im Zeitraum zwischen 10:15 Uhr und 10:40 Uhr, im Bergweilerweg in Wittlich eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte ein Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund aufgefundener Teile handelte es sich beim unfallverursachenden Fahrzeug sehr wahrscheinlich um einen Kleintransporter.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittlich zu melden.

