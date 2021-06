Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Horst bei Möllenbeck

Horst (ots)

Am Montag, dem 31.05.2021, kam es in den Abendstunden, aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude konnte durch die hinzugezogenen Feuerwehren verhindert werden. Das Wohnhaus konnte aufgrund der Brandausdehnung nicht gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 300.000 EUR geschätzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar und durch den Brand einsturzgefährdet. Zur Ermittlung der Brandursache wurde der Kriminaldauerdienst Ludwigslust eingesetzt. Dieser beschlagnahmte den Brandort und leitete erste Ermittlungen ein. Tilman Mett Polizeikommissar Polizeihauptrevier Ludwigslust

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell