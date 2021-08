Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen-Süd (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 05.08.2021 gegen 15:00 Uhr und dem 06.08.2021 gegen 16:30 Uhr kam es vermutlich zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Roonstraße in Ludwigshafen. Es konnten frische Hebelspuren an der Wohnungseingangstüre festgestellt werden. Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

