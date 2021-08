Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 44-jähriger Mann aus Maxdorf parkte seinen PKW (schwarzer BMW) am 07.08.2021 im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Knollstraße 4 in Ludwigshafen am Rhein. In diesem Zeitraum beschädigte ein noch unbekannter Täter, vermutlich beim Ausparken, den geparkten PKW. Am PKW des Geschädigten entstand ein Streifschaden an der linken hinteren Fahrzeugseite in einer Höhe von ca. 54cm - 63cm. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500EUR.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell