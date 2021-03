Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autodiebe lassen hochwertige BMW mitgehen

Waldmohr (ots)

Gleich zweimal haben dreiste Diebe in der Nacht zum Donnerstag in der Straße Im Rothenfeld zugeschlagen und zwei BMW gestohlen.

Ein Auto war vor dem Wohnhaus des Besitzers geparkt. Der graue BMW X5 35i XDrive stand um 1 Uhr noch an seinem Platz, am nächsten Morgen war er verschwunden. Der zweite Pkw parkte ein paar Meter weiter in der gleichen Straße. Der BMW 430 XDrive ist ebenfalls grau lackiert und wurde zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 06.30 Uhr, gestohlen.

Die Fahrzeuge verfügen über ein sogenanntes Keyless-Go-System. Das haben die Diebe möglicherweise genutzt und die Wagen vermutlich über dieses Zugangssystem entwendet. Die Autos haben einen Wert von jeweils mehreren Zehntausend Euro.

Keyless-Go - Komfort oder Sicherheitsrisiko?

Die Täter benutzen zur Tatausführung sogenannte Funkwellenverlängerer. Diese Geräte bestehen aus zwei Teilen, dem Car-Scanner und dem Key-Scanner. Während der Car-Scanner nahe an der Antenne, zumeist in Fahrertürnähe, platziert wird, muss der Key-Scanner in der Nähe des Fahrzeugschlüssels sein. Nach der Signalübertragung wird der Car-Scanner in den Pkw gelegt und dieser kann gestartet werden! Das Prinzip der Funkwellenverlängerer beruht auf der Verlängerung der Signale, die zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrzeugschlüssel ausgetauscht werden.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei allen Besitzer von Fahrzeugen mit Keyless-Systemen:

Legen Sie den Fahrzeugschlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Die Funkwellenverlängerer ermöglichen es den Tätern, das Schließsystem zu überlisten, ohne im Besitz des Schlüssels zu sein. Dazu muss sich der Sender - also der Autoschlüssel - lediglich in der Nähe befinden. Hilfreich ist es daher, mehr Abstand zwischen Auto und Schlüssel, beziehungsweise zwischen Schlüssel und Wohnungstür zu bringen.

Eine weitere Möglichkeit: Erkundigen Sie sich nach funkdichten Hüllen für Ihren Keyless-Schlüssel. Sie verhindern, dass Diebe die Funkwellen über längere Strecken übertragen können.

Immer wichtig: Schließen Ihren Pkw nie gedankenverloren ab. Achten sie vielmehr darauf, wo sie das Fahrzeug abstellen, ob es tatsächlich richtig verschlossen ist und ob sich verdächtige Personen in Ihrer Nähe aufhalten.

Weitere Tipps finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de unter: https://s.rlp.de/OvVmB |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell