Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen Beamer - Wer hat etwas beobachtet?

Rommerskirchen-Butzheim (ots)

In der Zeit von Freitag (05.02.), gegen 13 Uhr, und Samstag (06.02.). gegen 8:10 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim an der Sebastianusstraße in Rommerskirchen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie die rückwärtig gelegene Eingangstür auf und entwendeten einen Beamer.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell