POL-NE: Duo baut Navi aus und flüchtet vom Tatort - Polizei ermittelt

Dormagen-Delhoven (ots)

Am Freitag (05.02.), gegen 03:40 Uhr, rückten Streifenkräfte der Polizei zu einem Einsatz "Diebstahl aus Kfz - Täter am Ort" aus. An der Zeisigstraße seien zwei männliche Personen zu Fuß flüchtig, hieß es, nachdem sie an einem geparkten Auto eine Seitenscheibe einschlugen.

Vor Ort stellten Polizisten fest, dass das Lenkrad des betroffenen BMW abmontiert und das festinstallierte Navigationssystem samt zugehöriger Elektronik ausgebaut und zum Abtransport in einer Stofftasche auf dem Beifahrersitz verstaut worden waren. In dem Beutel befanden sich zudem Werkzeuge, die die Täter offenbar zurückgelassen hatten.

Gestört worden waren die Unbekannten vermutlich durch einen Zeugen, der einen nächtlichen Spaziergang mit seinem Hund unternahm. Offenbar hatte der Vierbeiner den Braten gerochen und unmittelbar laut bellend angeschlagen, als er die Männer wahrnahm. Das Duo ergriff unmittelbar die Flucht. Einer in Richtung Pfauenstraße der andere in Richtung Sperlingstraße.

Einen der Tatverdächtigen beschrieb der Zeuge als männlich, mit eher schlanker Statur, leicht lockigem Haar und vermutlich circa 175 Zentimeter groß.

Die Polizei fahndete nach den Flüchtigen, sicherte Spuren am Tatort und stellte die zurückgelassenen Werkzeuge als Beweismittel sicher.

Das zuständige Kriminalkommissariat 14 bittet mögliche weitere Zeugen, die Hinweise auf die tatverdächtigen Männer geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

