Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Zweiradfahrer flüchtet - Polizei sucht verletzten Unfallbeteiligten

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Mit Pressemitteilung vom 02.02.2021 - 16:22 Uhr berichtete die Polizei von einer ungewöhnlichen Verkehrsunfallflucht eines verletzten Kraftradfahrers.

Am Dienstagmorgen (02.02.) war dieser an der Düsseldorfer Straße Ecke Rheintorstraße mit einem Auto kollidiert und gestürzt. Nachdem er kurzzeitig benommen war, rappelte er sich auf und flüchtete mit seinem schwarzen Roller in Richtung Fesserstraße.

Inzwischen liegen der Polizei Zeugenaussagen vor, wonach es sich bei dem Flüchtigen um einen Mann mit Neusser Dialekt handelte, der etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und geschätzte 80 bis 85 Kilo schwer ist. Offenbar trug der Unbekannte bei dem Unfall deutlich sichtbare und auch blutende Verletzungen im Gesicht davon.

Warum er vom Unfallort flüchtete kann derzeit nicht beurteilt werden.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet um Hinweise auf die Identität des Verletzten, der nach derzeitigen Erkenntnissen nicht in einem der umliegenden Krankenhäuser vorstellig wurde (Telefon: 02131 300-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell