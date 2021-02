Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Safer Internet Day - Lassen Sie sich zum Thema "Internetsicherheit" telefonisch beraten

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am kommenden Dienstag (09.02.) findet der internationale "Safer Internet Day" (SID) statt. Schwerpunkt des diesjährigen SID ist die Stärkung der eigenen Passwörter. Die Kreispolizeibehörde bietet Bürgerinnen und Bürgern eine kostenfreie Telefonberatung rund um das Thema "Internetsicherheit" an. Die Menschen im Rhein-Kreis Neuss können sich von unserem Experten des Kommissariats "Kriminalprävention und Opferschutz" telefonisch beraten lassen. Am Dienstag (9.02.), in der Zeit von 11 bis 18 Uhr, hält Kriminalhauptkommissar Andreas Dyrschka sich für Ihre Fragen, rund um den Themenkomplex "Computer- und Internetkriminalität", unter der Telefonnummer 02131 300-25517 bereit. Auch Eltern, die Empfehlungen für ein altersgerechtes Surfverhalten von Kindern, Präventionstipps gegen Cypergrooming und Beratungsangebote in Sachen Internetmobbing erfragen möchten, sind eingeladen, telefonischen Kontakt aufzunehmen.

Weitere Informationen zum "Safer Internet Day" finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/internationaler-safer-internet-day

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell