Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach sofortiger Fahndung der Polizei - Gestohlener Porsche sichergestellt

Meerbusch-Büderich (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (04.02.), gegen 4:30 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter einen Porsche Oldtimer (Baujahr 1966) im Ortsteil Büderich. Nach Anzeigenerstattung durch den Halter veranlasste die Polizei unverzüglich Ermittlungen und überregionale Fahndungsmaßnahmen. Der beige Porsche 912 wurde schlussendlich in den Niederlanden aufgefunden. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl übernimmt das regionale Kriminalkommissariat 14 in Neuss.

Allerdings fehlt von den Autodieben noch jede Spur. Daher wendet sich die Kripo an die Bevölkerung: Wer hat den abgebildeten Porsche am Donnerstagmorgen (04.02.) gesehen und kann Hinweise auf Personen geben, die das Auto möglicherweise gefahren oder abtransportiert haben. Zeugenangaben nimmt die Polizei unter der 02131 300-0 entgegen.

