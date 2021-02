Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Anwohner verhindern Brand - 34-Jähriger in Gewahrsam genommen

Neuss-Rosellen (ots)

Am Mittwoch (03.02.), gegen 19:30 Uhr, informierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Föhrenstraße die Polizei, weil sie einen Mann beim Anzünden von Sperrmüll beobachtet hatten. Zuvor hatte er nach Angaben der Zeugen auch randaliert und dabei Paletten gegen eine Haustür geworfen.

Es gelang den Zeugen, das Feuer eigenständig zu löschen. Der 34-Jährige floh zunächst vom Tatort, konnte aber in einem nahegelegenen Lebensmittelgeschäft von den Polizeibeamten angetroffen werden. Den Versuch, mittels Grillanzünder den Sperrmüll in Brand zu setzen, gab er in ersten Befragungen zu.

Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und wird sich demnächst einem Strafverfahren wegen der Brandlegung stellen müssen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

