Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub nach verabredetem Kauf einer Spielekonsole - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Mittwochabend (03.02.) soll es, gegen 20:50 Uhr, zu einem Raub in der Neusser Innenstadt gekommen sein. Zwei Düsseldorfer schilderten der Polizei, dass sie sich über eine Internetplattform mit Anbietern einer Spielekonsole zum Kauf an der Spulgasse verabredet hatten. Als beide am verabredeten Treffpunkt ankamen und auf die vermeintlichen Verkäufer trafen, zog einer der Unbekannten nach Aussage der Kaufinteressenten einen schwarzen Revolver und forderte die Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen. Die Räuber erbeuteten eine dreistellige Summe an Bargeld, ein Smartphone sowie mehrere Schlüssel.

Nach der Tat flüchtete das Duo über die Treppen an der Spulgasse in Richtung Meererhof.

Die Düsseldorfer blieben unverletzt und verständigten direkt die Polizei über den Notruf 110.

Die männlichen Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden: Einer der Verdächtigen war etwa 190 Zentimeter groß, circa 19 bis 24 Jahre alt, dunkelhäutig, von sportlich/muskulöser Figur, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke und sprach fließend Deutsch. Die zweite Person war etwa 170 Zentimeter groß, ungefähr 20 bis 25 Jahre alt, hatte gebräunte Haut und einen Dreitage- und Schnurbart. Der Mann trug einen roten Kapuzenpullover sowie eine schwarze Weste.

Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Daher bittet das zuständige Kriminalkommissariat 22 um Zeugenhinweise: Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zur Identität der Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich über die Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei warnt davor, sich nach Online-Geschäften mit Unbekannten zur Übergabe von höheren Bargeldsummen zu verabreden. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen. Vereinbaren Sie zum Beispiel eine Teilzahlung mit abschließender Überweisung eines Restbetrags nach Erhalt der Ware. Oder bestehen Sie auf den Versand der Ware. Ein seriöser Verkäufer sollte sich hierauf einlassen, insbesondere wenn Sie anbieten in Vorkasse zu treten. Hierfür gibt es Bezahlsysteme, die eine Rückerstattung der Kaufsumme ermöglichen, wenn nicht ordnungsgemäß geliefert wird.

